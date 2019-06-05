Екатеринбургские депутаты отказались менять регламент думы

Екатеринбургские депутаты в очередной раз отложили поправки в регламент работы городской думы. В комиссии по местному самоуправлению решили, что предлагаемые изменения слишком глобальные и поэтому должны обсуждаться всей думой. Кроме того, документ получил отрицательное заключение прокуратуры и требует доработки.

Напомним, автором поправок выступает депутат Константин Киселев. Он предлагает ввести несколько принципиальных нововведений в процедуре голосования. Например, чтобы депутаты не могли вносить в повестку пленарного заседания вопросы нормативного характера без обсуждения в профильных комиссиях. В предыдущем созыве практика внесения вопросов «с голоса» была достаточно распространена и позволяла думскому большинству обходить «неудобные» решения комиссий.

Также в проекте скорректирована процедура отзыва председателя думы и его заместителя. Киселев предложил новую формулировку: «Голосование по отзыву председателя думы, заместителя председателя думы проводится в том же порядке, в котором происходило их избрание». В действующей редакции регламента думский импичмент» проводится только тайным голосованием. К слову, именно по этой поправке у прокуратуры возникли претензии. По заключению надзорного органа, в проекте не прописан перечень оснований для отзыва спикера, что создает риск принятия думой субъективного решения.

Стоит отметить, что не все депутаты поняли принцип предлагаемых поправок. Так, Алексей Мещеряков попросил объяснить, зачем в регламенте думы прописывать право депутата не голосовать, если есть позиция «воздержался». Константин Киселев ответил, что есть случаи, когда депутат присутствует на заседании, но не сформировал четкой позиции по проблемному вопросу. «Так было, когда обсуждался самороспуск думы. Я встал и ушел, потому что не мог голосовать по этическим соображениям», – ответил он.

Впрочем, этот ответ не всех удовлетворил. Алексей Вихарев предложил вынести обсуждение поправок в регламент и на другие думские комиссии, чтобы депутаты смогли выразить консолидированное мнение. Общим голосованием было принято решение отложить документ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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