В Новолялинском ГО падаль и навоз выбрасывают возле реки (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию «Нового Дня» обратились жители Новолялинского ГО, обеспокоенные тем, что местный совхоз загрязняет реку Лялю. В распоряжении агентства оказалось видео, демонстрирующее, как трупы животных разлагаются прямо на территории фермы, а горы навоза свалены практически на берегу реки. Подробности – в нашем материале.

Жуткая свалка возле молочной фермы

Алексей Пестряков живет в Новолялинском ГО с 2014 года. Спустя несколько лет после переезда сюда у него возникли проблемы с совхозом, который находится в двух километрах вверх по реке Ляле. Алексей считает, что из-за деятельности фермы качество воды сильно упало. Дело в том, что около трех лет назад предприятие прошло процедуру банкротства, в результате чего СПК «Новолялинский» перекупили. В совхозе разводят коров для производства молока, а также откармливают рогатый скот на убой.

Когда сменилось руководство, Алексей Пестряков начал замечать, что трупы телят и коров гниют прямо на территории совхоза. Их сваливают вблизи ручья, впадающего в реку. В ней же оказываются и продукты жизнедеятельности животных. Недалеко от фермы находится отстойник, куда раньше сбрасывали навоз, но он уже переполнен. Видимо, поэтому машины уезжают примерно на километр от СПК и сваливают отходы в поле, где протекает ручей, который через 100 метров впадает в Лялю. Это и стало причиной ухудшения качества воды, считает Пестряков.

В администрации Новолялинского ГО говорят, что ранее сообщений о складировании туш крупного рогатого скота от местных жителей не поступало, потому и проверки не проводились. «Дополнительно сообщаем, что в настоящее время работниками прокуратуры Новолялинского района ведется проверка по факту складирования мертвых туш на территории ООО «Новолялинский», – сообщили «Новому Дню».

Екатеринбург, служба информации

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