Прокуратура обратилась в суд, чтобы привлечь к ответственности совхоз, устроивший свалку падали (ВИДЕО)

Совхоз «Новолялинский», сваливавший трупы погибших телят прямо на территории фермы, будет привлечен к ответственности. Прокуратура возбудила административное дело в отношении руководства предприятия и через суд потребовала провести ряд санитарных мероприятий.

Напомним, что поводом для проверки прокуратуры стала информация о свалке погибших животных в Новолялинском ГО. В редакцию «Нового Дня» обратились местные жители и прислали видео, демонстрирующее, как трупы животных разлагаются прямо на территории фермы, а горы навоза свалены практически на берегу реки.

Свалка погибших животных Прокуратура провела проверку по данному факту, информация от жителей подтвердилась. По данным надзорного органа, в начале июня на территории фермы произошел падеж нескольких особей молодняка крупного рогатого скота. Трупы с 1 по 4 июня были складированы за зданием молочно-товарной фермы. Падаль была вывезена 5 июня на скотомогильник. Также во время проверки были выявлены и другие нарушения на территории фермы.

«Так, территория ООО «Новолялинское» по содержанию крупного рогатого скота не огорожена (т.е. не защищена от что проникновения посторонних лиц, а также диких животных) . Въезд на территорию молочно-товарной фермы не оборудован дезинфекционным барьером, либо дезинфекционной установкой, обеспечивающими обработку колес и шасси транспортных средств дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых температурах. Навоз в телятнике убирается несвоевременно, транспортные средства, выделенные для перевозки биологических отходов, не оборудованы водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке», – сообщают в прокуратуре по Свердловской области.

По итогам проверки представители надзорного ведомства обратились в суд с требованием к ООО «Новолялинское» провести мероприятия ветеринарно-санитарного законодательства. Также в отношении и.о. исполнительного директора ООО возбудили административное дело по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», а директору ООО «Новолялинское» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Екатеринбург, служба информации

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