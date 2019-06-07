Прокуратура провела проверку по сообщению «Нового Дня» о свалке падали возле реки Ляли (ВИДЕО)

Сотрудники прокуратуры совместно с представителями ветеринарной службы сегодня выезжали с проверкой на СПК «Новолялинский».

Накануне «Новый День» писал о том, что на территории совхоза лежат трупы телят и коров возле речки, которая впадает в реку Ляля. Кроме того, на берегу сливают отходы животноводства, которые также оказываются в реке, как сообщают местные жители. Сообщение в СМИ стало поводом для организации проверки.

«Установлено, что данный факт подтвердился. 4 июня днем останки крупного рогатого скота были размещены вблизи водного объекта. А также вблизи фермы, где ходят люди, и есть риск возникновения каких-либо заболеваний. На текущий момент останки животных убраны, утилизированы. Сотрудники прокуратуры зафиксировали все факты, взяли объяснения у работников предприятия, и в настоящее время готовятся акты прокурорского реагирования. В действиях работников совхоза усматриваются признаки состава административного правонарушения», – сообщила журналистам ТК «Вести-Урал» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Жуткая свалка возле молочной фермы

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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