Счетная палата подтвердила: Свердловская область платит медсестрам меньше, чем положено по майским указам (ДИАГРАММА)

По итогам 2018 года Свердловская область вошла в число 50 регионов, которые не справились с выполнением майских указов президента в части повышения зарплаты младшему медицинскому персоналу.

Как передает «Новый День», Счетная палата РФ проанализировала данные по зарплате высшего, среднего и младшего медицинского персонала и пришла к выводу, что хуже всего обстоит дело с последней категорией. Согласно указу президента, на сегодняшний день медицинские сестры, братья, санитары должны получать не менее 100% от средней зарплаты по региону. Свердловская область с этой задачей не справилась. Даже по официальной статистике, зарплата санитаров и медсестер отстает от средней по области: по данным Свердловскстата, это 33 477 и 34 339 рублей в месяц соответственно.

По факту медработники рассказывают совсем о других цифрах. Напомним, 26 апреля в ленте и на канале агентства «Новый День» вышло заявление младшего медперсонала Серовской больницы № 1 о мизерных зарплатах – с требованием выполнения майских указов президента. В сюжете медсестры говорили, какие в реальности деньги они получают за свою работу – чуть более 10 тысяч рублей. По их словам, показатели зарплат в областном министерстве в разы отличаются от реальных. Сейчас с этим делом разбирается прокуратура.

Добавим, что Счетная палата предполагает, что во многих регионах указ выполняли формально – за счет сокращения младшего медицинского персонала. «Из официальной статистики мы видим, что средние зарплаты медицинских работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом росли одновременно с сокращением числа таких работников. Так, численность младшего медицинского персонала сократилось на 137 тыс. человек за год, это больше 32% по России», – говорится в пресс-релизе Счетной палаты РФ.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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