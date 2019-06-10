Взрыв в квартире в Нижнем Тагиле: ударной волной на улицу выбросило мужчину

В Нижнем Тагиле сегодня около семи часов вечера произошел взрыв в многоквартирном доме по адресу: Черноисточинское шоссе, 42. Квартира загорелась, ударной волной из жилища выкинуло мужчину, сообщает МЧС по Свердловской области. Сейчас ему оказывается медпомощь. Всего, по предварительной информации, с места ЧП госпитализировали двух пострадавших.

По данным пресс-службы областного полицейского главка, на месте трагедии работают оперативные службы. Предварительно речь идет о взрыве бытового газа – жилой дом газифицирован. В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 90 кв. м, огнем повреждено три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще два человека спасены пожарными по автолестнице.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 49 человек, 25 единиц техники. Пожарные проводят проливку. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, специалисты газовой службы и следственные органы. Проверку также проводит прокуратура.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 10.06.19

Екатеринбургский слэклайнер прошел 155 метров по стропе над Енисеем (ФОТО, ВИДЕО). / Рабочая группа по храму. Второй раунд (Онлайн-трансляция, ФОТО, ВИДЕО). / СМИ: возбуждено уголовное дело после акций в сквере у драмы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»