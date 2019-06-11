Пострадавший от взрыва в Нижнем Тагиле скончался. В городе объявлен режим ЧС

Мужчина, которого вчера вечером выбросило из окна квартиры при взрыве в жилом доме, скончался. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минздрава.

В СУ СКР добавили, что 27-летний мужчина скончался сегодня утром, не приходя в сознание, от травм, не совместимых с жизнью. Предварительной причиной трагедии называют хлопок бытового газа. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили жильцов подъезда. «Сейчас для определения точной причины произошедшего инцидента назначена и проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, для установления точной причины смерти молодого человека – судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках доследственной проверки», – сообщает СУ СКР.

Добавим, что сегодня утром в администрации Нижнего Тагила состоялось экстренное совещание по поводу случившегося. Было принято решение объявить в городе режим ЧС. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев. Это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов. В ближайшее время на месте взрыва начнет работать комиссия муниципального унитарного предприятия «Тагилгражданпроект». Вместе со строительными экспертами и спасателями они обследуют конструкции поврежденного подъезда. Это необходимо для определения дальнейших мер по восстановлению и укреплению жилого дома. «Муниципалитет восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери, – рассказал глава города. – По результатам строительной экспертизы будут приняты дальнейшие решения. Предварительный осмотр места происшествия показал, что повреждения есть и в самом подъезде, поэтому заселение жителей обратно в свои квартиры пока отложено».

Отметим, в соцсетях жители дома отмечают, что запаха газа перед взрывом они не ощущали.

Напомним, вчера около семи часов вечера произошел взрыв в многоквартирном доме по адресу: Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 42. Квартира загорелась, ударной волной из жилища выбросило мужчину. Площадь пожара составила 90 кв. м, огнем повреждено три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще два человека спасены пожарными по автолестнице. В ликвидации последствий происшествия были задействованы 49 человек, 25 единиц техники. Пожарные проводят проливку. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, специалисты газовой службы и следственные органы. Проверку также проводит прокуратура.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 11.06.19

В «Планете» рассказали, как максимально эффективно использовать возможности цифрового ТВ. / Гипсовый стрит-артер в Екатеринбурге «нарисовал» граффити в поддержку Голунова (ФОТО). / На улице Радищева машина МЧС заблокировала трамвайные пути. Идет проверка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»