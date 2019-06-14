В пострадавшем от взрыва доме в Тагиле надо менять 28 окон и 10 дверей

В Нижнем Тагиле начался ремонт в подъезде дома на Черноисточинском шоссе, поврежденном взрывом 10 июня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, специалисты подрядной организации уже приступили к установке новых оконных блоков. До 18 июня все поврежденные рамы будут заменены на новые стеклопакеты. 25 июня полностью завершится монтаж дверей. Всего планируется установить 28 окон и 10 дверных блоков.

График ремонта составлен. Стоимость работ, по предварительным расчетам, – порядка семи миллионов рублей. Помимо окон и дверей, строители смонтируют коммунальные сети газо- и водоснабжения, электропроводку, восстановят контур здания и внутренние конструктивные элементы. После этого в пострадавших квартирах сделают косметический ремонт, побелят потолки, стены оклеят обоями, а пол закроют линолеумом.

Напомним, 10 июня около семи часов вечера произошел взрыв в многоквартирном доме № 42 на Черноисточинском шоссе. Квартира загорелась, ударной волной из жилища выбросило мужчину. Он получил тяжелые травмы и к утру скончался. Площадь пожара составила 90 кв. м, огнем повреждено три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще два человека спасены пожарными по автолестнице. Предварительной версией пока является взрыв бытового газа.

Нижний Тагил, служба информации

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