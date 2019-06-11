Сейчас подъезд для жилья непригоден: в Тагиле ликвидируют последствия взрыва (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле прошло очередное заседание штаба по ликвидации последствий взрыва в жилом доме № 42 на Черноисточинском шоссе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, сегодня специалисты МУП «Тагилгражданпроект» с представителями службы заказчика городского хозяйства, ЗАО «Стройкомплекс» и другими спецорганизациями осмотрели подъезд № 7, где был эпицентр взрыва. Сейчас он непригоден для жизни. Повреждены инженерные сети, треснула насквозь одна из несущих стен, повреждены перекрытия и лестничные марши. Сейчас необходимо провести лабораторные исследования объекта, а также подготовить необходимую документацию капитального ремонта. Глава города Владислав Пинаев велел сделать это в кратчайшие сроки, чтобы жильцы как можно скорее вернулись в свои квартиры.

Между тем, уточнили в пресс-службе, никто из обитателей подъезда не выразил желания воспользоваться муниципальным маневренным фондом. Люди временно поселились у родственников и знакомых.

Последствия взрыва в жилом доме

Напомним, вчера около семи часов вечера произошел взрыв в многоквартирном доме по адресу: Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 42. Квартира загорелась, ударной волной из жилища выбросило мужчину. Он получил тяжелые травмы и к утру скончался. Площадь пожара составила 90 кв. м, огнем повреждено три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще два человека спасены пожарными по автолестнице. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, специалисты газовой службы и следственные органы. Проверку также проводит прокуратура. Предварительной версией пока является взрыв бытового газа, но рассматриваются и другие.

В компании «Газэкс» уточнили, что все проверки газового оборудования в доме проходили по плану, каких-либо жалоб жильцов на неисправности не поступало.

Нижний Тагил, служба информации

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