В Свердловской области стартовали муниципальные избирательные кампании

В Свердловской области официально стартовали избирательные кампании к единому дню голосования 8 сентября. Очередные и дополнительные выборы депутатов пройдут в семи муниципалитетах, всего замещается 39 мандатов. Выдвижение кандидатов уже началось.

«В двух городских округах – это Верхотурский и Верхняя Тура – нас ожидают очередные выборы депутатов местных дум, которые избираются в полном составе. Еще пять территорий – Первоуральск, Красноуфимск, Тугулымский и Горноуральский ГО, а также Махневское МО – проведут дополнительные выборы. Там замещаются по одному-два мандата», – сообщил глава областного избиркома Владимир Русинов.

В пресс-службе ИКСО отметили, что в трех муниципальных образованиях – ГО Верхняя Тура, ГО Верхотурский и Махневское МО – сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов не требуется, поскольку средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат составляет менее тысячи человек. В остальных городских округах без сбора подписей в выборах могут участвовать кандидаты от пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». На выборах местного уровня могут участвовать более 31 тысячи избирателей.

Добавим, что в Свердловской области в этом году также проходят две крупные избирательные кампании: довыборы депутата заксобрания по Орджоникидзевскому району и довыборы депутата Госдумы по Серовскому округу. На место в заксо пока претендуют два малоизвестных кандидата – Вадим Носков и Ольга Жигун. В борьбу за кресло парламентария Госдумы готовы включиться биатлонист Антон Шипулин, качканарский депутат Габбас Даутов и представительница «Яблока» Ирина Скачкова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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