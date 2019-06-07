Выдвижение на довыборы в заксо продлится до 19 июля: памятка кандидатам

Областной избирком опубликовал календарный план основных мероприятий по довыборам в заксобрание по Орджоникидзевскому округу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выдвижение кандидатов станет возможным на следующий день после официальной публикации постановления о назначении выборов в «Областной газете» (вероятно, это случится завтра) и продлится до 18 часов пятницы, 19 июля. О проведении партийных конференций и других мероприятий, на которых будет производиться выдвижение кандидатов, партии обязаны уведомлять избирком как минимум за день.

Кандидаты-самовыдвиженцы имеют право начать сбор подписей избирателей с момента оплаты изготовления подписных листов. Плата должна поступить с избирательного счета кандидата, который он имеет право открыть сразу после подачи в избирком уведомления о своем выдвижении. Как ранее сообщал избирком, каждому самовыдвиженцу (или кандидату от непарламентской партии, кроме «Яблока»), в Орджоникидзевском округе необходимо собрать не менее 4 394 подписей избирателей. Сдать подписные листы и все остальные документы нужно не позднее 24 июля.

Вести агитацию самостоятельно кандидат имеет право со дня выдвижения и до дня тишины – 7 сентября. Агитация в СМИ пройдет с 10 августа по 7 сентября. Опубликовать программу кандидат должен не позднее 28 августа. Запрет на публикацию в СМИ соцопросов на выборную тему будет действовать с 3 сентября. Само голосование назначено на 8 сентября.

Напомним, вакантное место в заксо появилось прошлой осенью, после того как депутат от Орджоникидзевского округа Игорь Володин победил в одномандатном округе № 13 на выборах в гордуму, а потом к тому же стал ее председателем. Участвовать в довыборах без сбора подписей право имеют пять партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Яблоко».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / В центре Екатеринбурга показали народный сход – с танцами с вилами (ВИДЕО, ФОТО). / В Екатеринбурге разгорается скандал из-за жалоб на американские образовательные проекты в вузах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»