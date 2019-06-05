Областной избирком дал старт довыборам депутата заксо

Сегодня на очередном заседании областного избиркома принято постановление о назначении довыборов депутата заксо по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, официальный старт кампании будет дан 8 июня, сразу после опубликования решения, и уже на следующий день может начаться выдвижение кандидатов.

Напомним, вакантное место в заксо появилось прошлой осенью, после того как депутат от Орджоникидзевского округа Игорь Володин победил в одномандатном округе № 13 на выборах в гордуму, а потом к тому же стал ее председателем.

Без сбора подписей право участвовать в довыборах имеют пять партий: четыре парламентских, а также партия «Яблоко». Остальным, включая кандидатов-самовыдвиженцев, предстоит собрать в поддержку своего выдвижения минимум 4 394 подписи. «Избирать своего депутата в округе будут более 140 тысяч человек. Голосование пройдет на 73 постоянных участках. Календарный план этой избирательной кампании также утвержден сегодня и подлежит публикации», – рассказал председатель ИКСО Владимир Русинов.

Напомним, свердловское отделение «Единой России» уже провело праймериз по этому округу. На них победил депутат ЕГД Владимир Смирнов.

Свердловское «Яблоко» в ближайшие дни проведет собственные праймериз. Известно, что в них будут участвовать Альберт Хуснутдинов – председатель первичного отделения «Яблока» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, активист «Открытой России» Владислав Постников и бывший депутат ЕГД Дмитрий Головин. Победитель и будет представлять партию на выборах.

КПРФ, ЛДПР и СР еще со своими кандидатами не определились.

Екатеринбург, служба информации

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