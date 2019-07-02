«Уральским авиалиниям» и «Аэрофлоту» запретили летать в Чехию

Авиакомпаниям «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» приостановили ранее выданные разрешения на полеты в Чехию. Уже сегодня отменены рейсы из московских аэропортов Шереметьево и Жуковский, а также из екатеринбургского Кольцово. В частности, U6-701 из уральской столицы в Прагу, назначенный на вторник, пока задерживается на неопределенный срок.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования. Оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром авиакомпании. Оперативная информация также будет доступна на сайте авиакомпании и в официальных группах в соцсетях. Номер телефона горячей линии авиакомпании 8-800-700-26-82», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

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