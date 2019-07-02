«Уральские авиалинии» возобновили рейсы из Екатеринбурга в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит рейсы по маршруту Екатеринбург – Прага – Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Рейсы U6-701 Екатеринбург – Прага и U6-702 Прага – Екатеринбург 2 июля вылетят с задержкой в связи с ожиданием разрешения на вылет. Всем пассажирам предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам», – говорится в сообщении. Пассажиры могут задать вопросы по номеру телефона горячей линии авиакомпании 8-800-700-26-82.

Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на полеты «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям». По данным источника «Интерфакса», причиной стали неудачные переговоры между странами. В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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