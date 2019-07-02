«Прага нарушила авиасоглашение»: Минтранс и Ростуризм прокомментировали ограничение полетов в Чехию

Минтранс России отреагировал на решение чешских авиационных властей Чехии об аннулировании разрешений на полеты в Чехию «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям». По мнению министерства, действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

В Минтрансе отметили, что ведутся переговоры между российскими и чешскими авиавластями для разрешения сложившейся ситуации. В министерстве рассчитывают, что «вопрос будет решен в самые сжатые сроки» (цитата по РИА «Новости»).

Как сообщал «Новый День», ранее «Аэрофлот» отменил ряд сегодняшних рейсов из аэропорта Шереметьево в Прагу. «Уральские авиалинии» отменили запланированный на 2 июля рейс в Прагу из Жуковского. Рейс из Екатеринбурга в столицу Чехии был задержан. Позже авиаперевозчик возобновил полеты из Екатеринбурга. «Рейсы U6-701 Екатеринбург – Прага и U6-702 Прага – Екатеринбург 2 июля вылетят с задержкой в связи с ожиданием разрешения на вылет. Всем пассажирам предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам», – отмечалось в сообщении перевозчика. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет в Прагу вылетел в 12:15 местного времени (10:15 мск) с почти 4,5-часовой задержкой.

Также стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии. При этом «Чешские авиалинии» продолжают полеты в Россию, сообщений о приостановке рейсов не поступало.

Власти Чехии пока официально не называют причину решения о приостановке полетов. По данным источника «Интерфакса», поводом стали неудачные переговоры между странами. В Праге решили ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. В то же время источник ТАСС, близкий к руководству авиационной отрасли Чехии, сообщил, что сокращение ежедневного числа выполняемых «Аэрофлотом» рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва с шести до двух произошло из-за того, что министерства транспорта РФ и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков. Эта ситуация, по мнению источника, в ближайшее время должна разрешиться, ведутся переговоры по согласованию частоты рейсов.

Ситуацию с перелетами в Чехию прокомментировали в Ростуризме. Советник главы ведомства Дмитрий Горин заявил, что Ростуризм находится в контакте с Росавиацией по ситуации с ограничением авиасообщения между Россией и Чехией. Чиновник ожидает, что по итогам двусторонних переговоров ситуация «разрешится принятием какого-то решения в пользу прежде всего пассажиров и туристов». Горин добавил, что пассажирам и туристам предлагается перебронировать билеты на рейсы иностранных компаний или другие рейсы «Аэрофлота», а также предлагается возврат денежных средств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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