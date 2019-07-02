Минтранс Чехии временно разрешил полеты российских авиакомпаний

Чехия до 7 июля разрешила полеты российских авиакомпаний в страну. Об этом сообщает министерство транспорта Чехии.

В ведомстве заявили, что запрет полетов стал ответом на решение Минтранса России ограничить право национального перевозчика «Чешские авиалинии» летать через Сибирь на маршруте Прага – Сеул, которым авиакомпания уже давно пользуется. «Чешская сторона считает, что это является нарушением существующих договоренностей», – говорится в сообщении чешского ведомства.

В заявлении чешской стороны указывается, что утром 2 июня Минтранс РФ выдал разрешение «Чешским авиалиниям» до 7 июля выполнять рейсы Прага – Сеул через территорию Сибири. В ответ на это чешский минтранс снял ограничения для российских авиаперевозчиков на тот же срок.

Минтранс Чехии добавил, что «обе стороны будут активно работать для достижения соглашения». В ведомстве также пообещали минимизировать негативные последствия для пассажиров. «Чешская сторона не пытается блокировать воздушное движение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков», – заключили в ведомстве.

Ранее в Минтрансе России обвинили Чехию в нарушении соглашения о полетах между двумя странами.

Как сообщал «Новый День», 2 июля «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Победу прекратили рейсы в Чехию из-за аннуляции разрешения на полеты. Позднее «Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу из аэропорта Екатеринбурга.

Прага, служба информации РИА «Новый День»

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