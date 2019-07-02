В Екатеринбурге обманом лишили единственного жилья еще одного ветерана

В Екатеринбурге вскрыт еще один случай незаконного лишения женщины – ветерана Великой Отечественной войны единственного жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в 2015 году местная жительница воспользовалась беспомощным состоянием ветерана войны и обманным путем заключила с ней договор купли-продажи квартиры. Однако 2,9 млн рублей, указанные в договоре, женщина пенсионерке не отдала. Таким образом, ветеран Великой Отечественной войны была юридически лишена единственного жилья. По итогам проверки прокуратура Октябрьского района обратилась с иском в суд о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и применении последствий недействительности сделки. На квартиру наложен арест с целью пресечения возможной перепродажи. Кроме того, по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как уже писал «Новый День», это не первое подобное дело в Екатеринбурге. Наше агентство неоднократно писало об истории другой обманутой пенсионерки. Несколько лет назад ветеран Евгения Лосева и ее пожилая, тяжело больная племянница «что-то подписали», передав тем самым в руки знакомых сберегательный счет и квартиру, в которой была прописана старушка. Вскоре племянница умерла. Так называемые знакомые подали в суд на выселение Лосевой, чтобы продать жилье. Хозяйкой квартиры стала Наталья Зуева. После публикации «Нового Дня» историей заинтересовались полиция и прокуратура, но дело долго не двигалось с места. Бабушка так и не смогла вернуться в свою квартиру: 22 июня 2019 года она скончалась в возрасте 96 лет, и только после этого в Свердловской области была начата доследственная проверка о длительном бездействии правоохранительных органов в деле ветерана Великой Отечественной войны. Предметом проверки станет возможная халатность со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также сведения о возможной подделке документов должностными лицами.

Как заявил «Новому Дню» адвокат Виталий Поддубный, представлявший в судах интересы пенсионерки, полиция более двух лет вела проверочные мероприятия, но решения о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества до сих пор нет.

Екатеринбург, служба информации

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