Свердловский Красный Крест организует сбор помощи для пострадавших в Иркутской области

Свердловское региональное отделение Красного Креста начнет сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель реготделения Дмитрий Вершинин, завтра он сделает заявление с описанием вещей, необходимых пострадавшим от разрушительного паводка. «Конечно, нужна помощь жителям Иркутской области, там тысячи домов разрушены, люди погибли, пострадали. Определяем, что точно нужно, средства первой необходимости, заканчиваем составлять список. Завтра опубликуем, отправим его по области – у нас пункты во многих городах Свердловской области есть. Организуем сбор вещей, затем будем решать вопрос по отправке – может быть, с помощью МЧС или организуем отправку поездом», – прокомментировал Вершинин. Он также добавил, что все желающие помочь могут перечислить деньги, реквизиты опубликованы на сайте Красного Креста. Дмитрий Вершинин попросил проверять реквизиты, так как уже нашлись мошенники, которые собирают деньги якобы для пострадавших.

По последним данным, в Иркутской области в зоне бедствия оказались 96 населенных пункта в шести районах. Под воду ушли или был подтоплены свыше 10 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек. Число погибших достигло 18 человек, число пропавших без вести выросло до 17.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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