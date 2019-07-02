Число жертв наводнения в Иркутской области может достичь 35 человек

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 18 человек. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко в своем инстаграме со ссылкой на данные регионального управления МЧС РФ. К посту он прикрепил два видеозаявления главы областного главка МЧС Валентина Нелюбова, в которых тот рассказывает о новых данных о жертвах разрушительного паводка и восстановительных работах.

«По информации МЧС в результате паводка погибли 18 человек», – написал иркутский губернатор. К посту он прикрепил два видеозаявления главы областного главка МЧС Валентина Нелюбова, в которых тот рассказывает о новых данных о жертвах разрушительного паводка и восстановительных работах.

Нелюбов сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ в зоне бедствия обнаружены еще 4 тела погибших. Таким образом, число жертв наводнения возросло до 18. Начальник регионального управления МЧС также рассказал, что поступило еще три заявления от граждан о пропаже их родственников во время удара стихии. Число пропавших без вести выросло до 17. Исходя из этих данных, количество жертв наводнения может достигнуть 35 человек.

По последним данным пресс-службы областного правительства, после паводков в Иркутской области остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах (Тулунский – 23, Чунский – 14, Тайшетский – 5). В этих населенных пунктах проживают более 9300 человек.

За медицинской помощью обратилось 1303 человека, госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок, с основным диагнозом «переохлаждение». Наиболее сложная ситуация складывается в Тулуне и Тулунском районе. В городе подтоплены 143 улицы протяженностью 62,7 км, три АЗС, повреждены два автомобильных моста.

На территориях, где ушла вода, идут восстановительные работы. «Идет очистка подворий и улиц, восстановление дорог, водоснабжения, электроснабжения и других систем жизнеобеспечения», – отметили в правительстве. В частности, удалось восстановить электроснабжение в 36 из 60 населенных пунктов, обесточенных в связи с наводнением.

Сегодня было открыто движение всех видов автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе Тулуна.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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