В Свердловской области зарегистрирован шестой кандидат в Госдуму

Сегодня областной избирком зарегистрировал шестого кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому округу – Игоря Рузакова от партии «Зеленые».

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, Игорь Рузаков родился в 1972 году, проживает в Екатеринбурге, окончил УрГЮА. Адвокат, член Адвокатского бюро Свердловской области «Сергин и Рузаков». Его доход за прошлый год 57 тысяч 960 рублей. Владеет квартирой (79 кв. м), двумя счетами в банках на общую сумму 1 тысяча 842 рубля, соучредитель ООО «Принцип Лекс» – 50% (фирма занимается оказанием услуг в области права).

Ранее были зарегистрированы еще пять кандидатов: Ирина Скачкова от «Яблока», Габбас Даутов от КПРФ, Евгения Чудновец от ЛДПР, Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и Алексей Коровкин от «СР». Вчера были опубликованы данные об их доходах за 2018 год и имуществе.

Ожидается, что в ближайшие дни будет зарегистрирован последний кандидат – Антон Шипулин от ЕР. Кандидат от Партии роста Сергей Капчук получил отказ в регистрации, обжаловал его в облсуде, проиграл и обещал дойти до Верховного суда.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

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