Время до дня выборов Антон Шипулин проведет на колесах (ФОТО)

Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России», бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал, что ближайший месяц будет жить в фургоне, чтобы объехать Серовский округ.

«Этот дом на колесах станет не просто домом. Это полноценный мобильный штаб, в котором в том числе буду проводить встречи с избирателями. Работы предстоит много, будет интересно!» – написал он на своей странице в инстаграме.

Напомним, всего в довыборах участвует семь кандидатов. Кроме Шипулина это Игорь Рузаков от «Зеленых», Ирина Скачкова от «Яблока», Габбас Даутов от КПРФ, Евгения Чудновец от ЛДПР, Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и Алексей Коровкин от СР. На днях были опубликованы данные об их доходах за 2018 год и имуществе. В отличие от олимпийца Шипулина, доход которого за 2018 год составил почти 10 млн рублей, другие кандидаты получили небольшой доход или вовсе никакого.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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