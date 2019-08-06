Уральские мусульмане соберутся, чтобы выполнить условие властей

Завтра, 7 августа, в мечети Нур Усман снова соберутся представители мусульманской общественности и попытаются достичь договоренности о строительстве Соборной мечети.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель ДУМ СО Артур Мухутдинов, встреча будет носить характер обмена мнениями. Приглашения обсудить насущные вопросы жизни верующих были направлены представителям всех шести духовных управлений мусульман. Но все ли они откликнутся, до сих пор неизвестно. «Правительство дало нам поручение – договориться между собой. Чтобы потом, на встречах с правительством, мы не сидели и не смотрели друг на друга. Один раз соберемся, затем, если понадобится, еще раз, пока не будет достигнуто соглашение между духовными управлениями», – рассказал председатель ДУМ СО.

Светские власти, вероятно, в завтрашней встрече участвовать не будут.

Напомним, на прошлой неделе вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько поставил условие мусульманам: вопрос о соборной мечети будет решаться после того, как все духовные управления поддержат идею строительства. Единогласия по этому вопросу среди представителей духовных управлений нет на протяжении нескольких лет. Кроме того, Бидонько заявил, что нужен инвестор. Что касается инвестора – еще два года назад в администрацию губернатора области было направлено письмо от председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина с гарантией, что средства инвесторов привлекут сразу, как только будет выделен участок для строительства.

С единством несколько сложнее. В нулевые, когда выделялась земля под строительство соборной мечети, мусульмане смогли договориться, у властей было общее письмо от всех духовных лидеров. Сейчас есть несогласные. Но если мусульмане смогут прийти к единому мнению, то землю в центре города надо будет выделять. К тому же многие мусульмане согласны не только на землю у цирка, где скоро будет ледовая арена. Осенью жители Екатеринбурга будут голосовать за одну из трех площадок под строительство православного храма. Мусульмане не против, чтобы им достался один из оставшихся участков. О необходимости строительства Соборной мечети в центре мусульмане рассказали неделю назад, позвав всех желающих на пятничную молитву и угощение.

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