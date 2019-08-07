В Свердловской области на выборах будут использоваться «перепрошитые» КОИБы

Свердловский избирком ко дню выборов 8 сентября получит более 300 КОИБов с обновленным программным обеспечением. Как сообщили в пресс-службе комиссии, версия КОИБ-2010 будет доведена до стандартов комплексов, выпущенных в 2017 году. В частности, в аппаратах появится функция QR-кодирования, которая повысит скорость обработки протоколов и послужит дополнительной защитой от подделки.

Масштабная модернизация КОИБов проходит по всей России. Центральная избирательная комиссия планирует к сентябрю перепрограммировать 5,7 тысяч комплексов.

«В Свердловской области сегодня используются 732 КОИБа, почти половина из них – 322 комплекса – это модель 2010 года. Срок технической эксплуатации этих аппаратов заканчивается в 2021 году, а обновление систем позволит применять их и дальше. Накануне специалисты ЦИК выполнили перепрошивку, сейчас оборудование проходит обязательные проверки, скоро начнем обучение участковых комиссий. На выборах в сентябре мы планируем применять только модернизированные комплексы, это будет первый опыт», – рассказал председатель областного избиркома Владимир Русинов.

Напомним, 8 сентября в Свердловской области состоятся довыборы депутата Госдумы по Серовскому округу № 174 и заксобрания региона по Орджоникидзевскому округу № 11, а также муниципальные избирательные кампании. На выборах всех уровней зарегистрировано 129 кандидатов, замещается 41 мандат.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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