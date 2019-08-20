В день выборов в 14 городах Серовского округа появятся КОИБы

Свердловский избирком планирует задействовать на предстоящих выборах 8 сентября 301 КОИБ, причем большая часть комплексов будет размещена в городах Серовского округа.

Как рассказала «Новому Дню» советник председателя облизбиркома Анастасия Анисимова, 230 КОИБов для проведения довыборов депутата Госдумы установят на избирательных участках в 14 муниципалитетах. Это Верхотурье, Волчанск, Ивдель, Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Лесной, Нижняя Тура, Нижняя Салда, ЗАТО Свободный, Североуральск, Серов и Тавда. Автоматических комплексов не будет только на тех участках, где численность избирателей не превышает 500 человек.

Для довыборов в заксобрание Свердловской области избирком выделит 71 КОИБ – по одному на каждый избирательный участок в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Стоит отметить, что всего в этом избирательном округе сформировано 73 участка, но два из них расположены в больницах и считаются временными.

Напомним, свердловская избирательная комиссия на выборах 8 сентября будет использовать только модернизированные модели КОИБов.

Кроме того, вчера в екатеринбургской типографии «Формат» начали печатать избирательные бюллетени. Всего будет изготовлено 503,7 тысяч листов для голосования: 383,7 тысяч экземпляров для довыборов в Госдуму и 120 тысяч экземпляров для довыборов в заксо региона.

Фото свердловского облизбиркома

«Это более 82% от числа зарегистрированных в округах избирателей. По закону количество бюллетеней на каждом участке должно быть не менее 70% от числа избирателей, включенных в список», – сообщил глава облизбиркома Владимир Русинов.

Причем бюллетени будут изготовлены двух видов – для голосования без использования автоматических комплексов (таковых 79 700) и для КОИБов (их 424 000 штук).

«Избирательные бюллетени для КОИБ незначительно отличаются от обычных бюллетеней. Разумеется, сведения о кандидатах одни и те же. Однако технические средства подсчета голосов требуют большей формализации в оформлении. На бюллетень для КОИБ нанесены специальные графические маркеры, определяющие верх и низ бюллетеня. Также предусмотрена зона для простановки специальной печати участковой комиссии. Все это необходимо для обеспечения качества электронного распознавания бюллетеней», – пояснил Владимир Русинов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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