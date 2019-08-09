Свердловскстат: за год подорожало все, кроме алкоголя

Индекс потребительских цен в Свердловской области в июле 2019 года составил 105,1% по отношению к июлю 2018 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, повышение цен отмечается во всех группах товаров и услуг, кроме алкогольных напитков – те, напротив, стали дешевле на 0,5%. Больше всего выросли цены на услуги – на 5,7%. Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 5%, продовольственные – на 4,6%.

Кроме того, Свердловскстат сравнил цены на молоко в разных частях Свердловской области. В июле самое дорогое молоко было в Серове – 53,29 рубля за литр, самое дешевое – в Первоуральске (41 руб. 96 коп). В Екатеринбурге литр молока сейчас в среднем стоит 48,21 рубля. Отметим, ранее Свердловская область вышла в лидеры УрФО по росту цен на молоко. При этом перед уходом на каникулы областные депутаты пересмотрели потребительскую корзину и решили, что как раз молока в ней маловато и уральцы должны пить его чаще.

Екатеринбург, служба информации

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