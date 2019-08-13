В осеннюю сессию заксобрание первым делом упразднит поселок Шихан

В свердловское заксобрание поступил первый законопроект, который депутаты рассмотрят после выхода с летних каникул.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, документ внесен городской думой Краснотурьинска и касается упразднения поселка Шихан. Местные депутаты обследовали территорию и выяснили, что Шихан утратил признаки населенного пункта и не имеет никаких перспектив. В поселке общей площадью 5,8 га нет ни одного постоянно проживающего жителя, нет дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунальных сетей, объектов социального, культурного, бытового назначения, магазинов, жилья. В то же время, согласно порталу Ekatgid.ru, рядом с поселком расположено место активного туризма – геоморфологический и ботанический памятник природы регионального значения «Скалы Шихан», общей площадью 0,7 га.

Напомним, ранее заксобрание уже упразднило несколько подобных сел-призраков. Например, летом был ликвидирован поселок Нерпья, расположенный на северо-восточной границе Свердловской области и ХМАО-Югры, на берегу крупного (22 кв. км) и труднопроходимого болота Нерпъяталяхъянкалма. В ноябре 2018 года в Невьянском районе исчез поселок Горельский (площадь 12,12 га). А в 2016 году было принято решение об упразднении сразу шести поселков в Артемовском районе. В 2015 году на одном из заседаний заксо прозвучал информация, что на тот момент в области было около сотни заброшенных поселков.

Екатеринбург, Краснотурьинск, служба информации

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