Кандидаты в Госдуму собрали на кампанию более 14 млн рублей, из них 12 млн – Шипулин

На избирательные счета кандидатов в депутаты Госдумы по Серовскому округу уже поступило 14 млн 203 тысячи рублей. Больше всего собрал кандидат от партии власти, олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный отчет о состоянии кандидатских счетов опубликован на портале правовой информации. Из него следует, что основным спонсором Шипулина является Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, которым руководит депутат заксо от «Единой России» Александр Серебренников. Фонд вложил в кандидата Шипулина 8 млн рублей. Другие юридические лица пожертвовали Антону не более 50 тысяч каждый. Из этих денег Шипулин потратил на агитацию уже 8 млн 25 тысяч рублей. Напомним, на прошлой неделе избирком уличил бывшего спортсмена в том, что он не указал в декларации о своих доходах и имуществе ценные бумаги на общую сумму 13,6 млн рублей.

На втором месте – эсер Алексей Коровкин, на счет которого поступил 1 млн рублей. Сумма сложилась из небольших пожертвований: менее 50 тысяч от юрлиц и 20 тысяч – от физлиц. Потратить кандидат успел 530 тысяч.

Кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец собрала 500 тысяч рублей, потратила – 443 тысячи. Коммунист Габбас Даутов собрал 208 тысяч и потратил их все. Игорь Рузаков из партии «Зеленые» собрал 114 тысяч, потратил – 31 тысячу. «Яблочница» Ирина Скачкова собрала 379 тысяч рублей, потратила – 142 тысячи. Постоянно проживающий в Москве кандидат от партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов вложил в выборы только 500 рублей и отказался от бесплатного эфира на государственных каналах.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 19.08.19

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