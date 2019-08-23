В Свердловской области начали рассчитывать проект бюджета-2020

В Свердловской области активизировалась работа по созданию проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 26 августа по 6 сентября минфин согласует с территориями исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов. До 2 сентября областные министерства представят в минфин обоснования для предоставления им бюджетных средств. В такой же срок областной избирком должен сообщить минфину, сколько местных выборов пройдет в 2020 году, и сколько избирателей будут в них участвовать. Минэкономики должен подготовить обновленный прогноз по доходам.

С 10 по 25 сентября в Екатеринбурге пройдут так называемые нулевые согласительные процедуры, на которые, как правило, приезжают главы городов и просят выделить им финансирование под конкретные объекты – школы, дома культуры, дороги, больницы.

Напомним, в сентябре прошлого года от муниципалитетов поступили предложения по увеличению расходов в общей сумме на 20 млрд рублей. На ЖКХ и благоустройство территории тогда попросили дополнительно более 5 миллиардов рублей. На образование и дороги – по 4 миллиарда рублей. По состоянию на прошлый год в области нужно было срочно построить и реконструировать 25 школ, например, школу в Сосьве 1908 года постройки. Отметим, в бюджете 2019 года денег на нее так и не нашлось.

В пресс-службе минфина РИА «Новый День» сообщили, что бюджетная политика области «сохраняет социальную направленность и ориентирована на последовательное повышение качества жизни населения», а также нацелена на подготовку к Универсиаде-2023 и 300-летним юбилеям Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Проект бюджета-2020 должен быть внесен в заксобрание не позднее 1 ноября 2019 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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