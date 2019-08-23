«Будем приглашать тех, к кому есть вопросы»: начала работу «антишпионская» комиссия Госдумы (ФОТО)

Сегодня в Госдуме впервые собралась комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Приняли положение. Ничего сверхнеобычного в полномочиях нет», – написал в соцсети член комиссии, депутат от Свердловской области Андрей Альшевских. Он пояснил «Новому Дню», что у комиссии будет три основных направления работы. Приглашение для объяснений представителей зарубежных стран и СМИ, в действиях которых усматриваются признаки вмешательства во внутренние дела России, направление материалов в отношении них в компетентные органы для правовой оценки; привлечение к этой проблеме внимания международного сообщества через площадки ООН, ОБСЕ, ПАСЕ; при необходимости – инициирование принятия новых законов.

Фото со страницы Андрея Альшевских в фейсбуке

«Когда СМИ, зарегистрированные за пределами Российской Федерации, призывают граждан России идти на митинги, в том числе несогласованные, – это, по моему личному мнению, и есть иностранное вмешательство во внутренние дела России», – отметил Альшевских.

На уточняющий вопрос, будут ли приглашенные дипломаты и журналисты обязаны явиться, Альшевских ответил: «Приглашать будем тех, к кому есть вопросы. Если нечего скрывать, то будут заинтересованы прийти и ответить».

Напомним, о создании в думе новой комиссии было заявлено несколько дней назад. Комментируя это событие, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», призывы – все это говорит о вмешательстве в дела РФ. Мы этого допустить не можем. В связи с этим принято решение о создании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны. Мы посчитали правильным, чтобы она начала работу незамедлительно», – заявил он.

Впрочем, некоторые наблюдатели отнеслись к этому с иронией. «Комиссия создана в тренде последних лет: «мы живем в осажденной крепости, кругом враги, которые покушаются на наши скрепы». Идет нагнетание внешнеполитического страха, тенденция к изоляции России. Такова политическая ситуация», – считает уральский политолог Сергей Мошкин.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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