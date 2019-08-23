Православные устроят флеш-моб против восстановления работы Покраса Лампаса

Православные Екатеринбурга устроят флеш-моб, чтобы выразить свое отношение к восстановлению работы стритартера Покраса Лампаса. Как сообщила «Новому Дню» активистка Оксана Иванова, акция против восстановления «Супрематического креста» запланирована на ближайшее воскресенье, 25 августа. Она намечена на 14:00.

Напомним, что в понедельник, 26 августа, Покрас Лампас начнет восстанавливать свою работу, испорченную коммунальщиками. Об этом «Новому Дню» говорила координатор «Стенограффии» Анна Клец. Перед приездом уличного художника на пешеходном переходе уложат асфальт, и стритартер будет реставрировать граффити уже после всех работ.

Ранее Оксана Иванова написала заявление в прокуратуру Орджоникидзевского района с просьбой проверить работу уличного художника Покраса Лампаса на Уралмаше. До этого православная активистка требовала уничтожить граффити в виде креста.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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