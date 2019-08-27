«Автомобилист» начал продажу билетов на первые «домашки» сезона

Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня начал продажу билетов на первые игры нового регулярного сезона. Матчи пройдут уже на следующей неделе – 2 и 4 сентября – на арене «Уралец». Первым противником екатеринбуржцев станет череповецкая «Северсталь», вторым – подольский «Витязь».

Цены на один билет начинаются от 500 рублей до 2100 рублей – цена зависит не только от выбранного места и сектора, но и от «звездности» команды-противника.

Добавим, что в этом году изменились правила покупки билетов онлайн. «При покупке билета на электронную почту придет только письмо с номером заказа, сам билет будет выслан в течение суток до мероприятия. Также за сутки до матча электронный билет появится в вашем личном кабинете в разделе «Мои заказы». Данные меры направлены на борьбу со спекулянтами, которые нелегально распространяют билеты на домашние матчи ХК «Автомобилист», завышая официальную стоимость, установленную клубом», – сообщили в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

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