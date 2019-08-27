российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 августа 2019, 14:41 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Автомобилист» начал продажу билетов на первые «домашки» сезона

Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня начал продажу билетов на первые игры нового регулярного сезона. Матчи пройдут уже на следующей неделе – 2 и 4 сентября – на арене «Уралец». Первым противником екатеринбуржцев станет череповецкая «Северсталь», вторым – подольский «Витязь».

Цены на один билет начинаются от 500 рублей до 2100 рублей – цена зависит не только от выбранного места и сектора, но и от «звездности» команды-противника.

Добавим, что в этом году изменились правила покупки билетов онлайн. «При покупке билета на электронную почту придет только письмо с номером заказа, сам билет будет выслан в течение суток до мероприятия. Также за сутки до матча электронный билет появится в вашем личном кабинете в разделе «Мои заказы». Данные меры направлены на борьбу со спекулянтами, которые нелегально распространяют билеты на домашние матчи ХК «Автомобилист», завышая официальную стоимость, установленную клубом», – сообщили в пресс-службе клуба.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.19

Прежде чем строить новые школы, свердловские власти исчерпают все ресурсы старых. / Качканар получит еще 120 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. / В Верхней Салде принудительно госпитализировали больного туберкулезом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» объявил набор девушек в группу поддержки

Дацюк будет выступать в «Автомобилисте» под номером 13

«Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады-2018

Теперь официально. Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом»

Агент Дацюка рассказал о возвращении хоккеиста в Екатеринбург или в НХЛ

Голкипер «Автомобилиста» претендует на звание лучшего вратаря КХЛ 2018/19

Форвард «Автомобилиста» не примет участия в чемпионате мира по хоккею

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о планах отъезда в НХЛ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,