В Орджоникидзевском округе вчера досрочно проголосовали 29 человек

За вчерашний день, 2 сентября, в Орджоникидзевском округе Екатеринбурга досрочно проголосовали 29 избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в окружном избиркоме, с учетом итогов предыдущих дней за кандидатов в заксобрание уже отдали свои голоса 89 человек. В сравнении с 2018 годом, когда выбирали гордуму, это совсем немного: к 3 сентября явка перевалила за 1% – более 1400 человек. Это даже привлекло внимание избиркома.

Напомним, 8 сентября в Орджоникидзевском избирательном округе выберут недостающего депутата заксобрания. В выборах участвуют пять кандидатов: единоросс Владимир Смирнов, «яблочник» Дмитрий Головин, коммунист Андрей Пиняжин, кандидат от ЛДПР Александр Каптюг и эсер Дмитрий Бондарев.

Екатеринбург, служба информации

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