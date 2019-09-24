Главному муфтию подарили картину «Проект Соборной мечети Екатеринбурга» (ФОТО)

Основателю и главе Духовного управления мусульман РФ муфтию шейху Равилю Гайнутдину подарили на юбилей картину «Проект Соборной мечети Екатеринбурга».

Как сообщается на странице Уральского мухтасибата в соцсети, такой подарок муфтию вручила на юбилей делегация мусульман Свердловской области во главе с председателем Артуром Мухутдиновым. «Подарок символичен – мечеть еще только в проекте, и неизвестно, когда он воплотится в жизнь, однако мусульмане Свердловской области живут надеждами, что это все же случится», – говорится в сообщении организации.

Проблема строительства Соборной мечети в Екатеринбурге обсуждается уже много лет. В нулевые годы, когда у здания цирка выделялась земля под строительство соборной мечети, мусульмане смогли договориться, у властей было общее письмо от всех шести духовных лидеров. Сейчас между духовными управлениями есть некоторые разногласия. Между тем областные власти заявили, что пока правоверные не договорятся между собой, мечети не будет, так что вопрос поставлен на паузу.

Добавим, что не далее как сегодня утром в городской думе вновь обсуждался вопрос о строительстве храма святой Екатерины, и некоторые депутаты отметили, что в городе слишком много делается для православных христиан и слишком мало – для представителей других конфессий.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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