Поверх «Супрематического креста» поставили противотанковых ежей

На площади Первой Пятилетки на Уралмаше появился новый арт-объект.

Неизвестные, которые подписались арт-группой #jesusgang, установили несколько деревянных конструкций в форме противотанковых ежей прямо на той дорожке, которую заасфальтировали поверх знаменитого «Супрематического креста» Покраса Лампаса. Об этом сообщают очевидцы из интернет-сообщества «На районе говорят… Уралмаш и Эльмаш». Что характерно, большинство комментаторов объект не оценили и просят «художников» оставить площадь в покое. Некоторые отмечают, что ограждать что-то деревянными конструкциями бессмысленно – «садоводы быстрее полиции растащат».

Сами художники пояснили городскому порталу е1.ru, что они, «используя гиперболизацию как художественный прием, перекрыли баррикадами пешеходный переход, заставляя тем самым обходить его стороной и не осквернять его ногами».

Напомним, «Супрематический крест» Покраса Лампаса появился на площади Первой Пятилетки в июле в рамках фестиваля «Стенограффия». Сначала его закатали в асфальт, потом автор хотел восстановить его, а затем из-за возмущения православной общественности передумал.

Фото из паблика «На районе говорят… Уралмаш и Эльмаш»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

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