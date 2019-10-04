В Екатеринбурге поздним вечером выгнали из автобуса подростка, у которого не оказалось с собой паспорта

В Екатеринбурге кондуктор автобуса высадила 14-летнего школьника, у которого не оказалось паспорта, чтобы подтвердить принадлежность временного проездного. Все случилось поздним вечером, и ребенку пришлось в темное время суток добираться до дома пешком. Об инциденте рассказала мать подростка в соцсетях.

Следственный отдел по Ленинскому району СКР начал проверку на предмет возможных признаков преступления по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи устанавливают личность школьника, чтобы опросить его, а также ищут очевидцев происшествия. Также будет истребована документация транспортной компании, к которой принадлежит автобус. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Добавим, что это не первый скандал, связанный с работой общественного транспорта. Так, в декабре 2017 года в Екатеринбурге кондуктор выгнала 12-летнего мальчика, который случайно оплатил проезд монетой в 20 центов. Месяцем позже в Каменске-Уральском водитель оставил 14-летнего школьника прямо на трассе, так как не собирался заезжать в его населенный пункт, и подростку пришлось идти несколько километров на морозе. В декабре 2018 году водитель маршрутки в Екатеринбурге высадил 16-летнюю студентку медколледжа за семь остановок от ее дома, аргументировав тем, что у него закончился бензин. Во всех случаях после разбирательств СК и прокуратуры перевозчики были наказаны штрафами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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