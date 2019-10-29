Куйвашев о своем осужденном за взятку подчиненном: «Он ушел сам»

Осужденный за взятку бывший мэр Каменска-Уральского, представитель губернатора в Южном управленческом округе Михаил Астахов вчера написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня журналистам губернатор Евгений Куйвашев во время пресс-подхода в заксобрании. Наполним, о том, что Астахов оставил свой пост, стало известно еще вчера, но конкретная формулировка была неизвестна. Пока его должность (с приставкой «и.о.») занял его бывший заместитель Сергей Бовт.

Как уже писал «Новый День», в июле этого года Михаил Астахов был приговорен за взятку в размере 6 млн рублей к 8 годам колонии строгого режима, но потом приговор был смягчен до 6 лет условно.

Добавим, губернатор заявил, что в обозримом будущем не собирается увольнять никого из членов правительства. «Управленческий костяк в области в целом сформирован, так что никаких кадровых перемен анонсировать не буду», – заявил он.

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Каменск-Уральский. Другие новости 29.10.19

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