Отколовшаяся от КПРФ левая молодежь отпразднует 7 ноября у памятнику Ленину ближе к ночи

Завтра, 7 ноября, в Екатеринбурге пройдет сразу две акции в память о Великой Октябрьской социалистической революции.

Как рассказали РИА «Новый День» источники в молодежной организации «Выбор», они планируют собраться на митинг возле памятника Ленину на Площади 1905 года в 20:30 – после того, как оттуда уйдут «официальные» коммунисты во главе с Александром Ивачевым. Ожидается, что на акцию придет около 100 человек, она согласована.

Напомним, в марте этого года «левые» Екатеринбурга размежевались. 16 марта заседание свердловского обкома КПРФ обернулось скандалом. В повестке стоял вопрос о молодежной политике и исключении из партии нескольких активистов комсомола «за антипартийную деятельность». Во время обсуждения в зал ворвались комсомольцы, несогласные с этим решением. Они требовали отправить в отставку первого секретаря обкома Александра Ивачева и комсорга Дениса Курочкина. Первомай бунтующая молодежь уже отмечала отдельно от КПРФ – на Вознесенской Горке.

Екатеринбург, служба информации

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