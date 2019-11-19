Екатеринбургские депутаты разрешили строить биатлонный центр на Московском тракте

Екатеринбургские депутаты одобрили перевод земельного участка на 11-м километре Московского тракта в категорию под застройку крупных спортивных сооружений – на этой территории планируется возведение биатлонного комплекса имени Антона Шипулина. Решение было принято в рамках пакета поправок к муниципальным правилам землепользования и застройки. Но депутаты были не единогласны.

Напомним, против строительства биатлонного центра на Московском тракте выступало общество «Мемориал». Общественники считают, что на этом участке захоронены жертвы политических репрессий 1930-х годов. Этот аргумент сегодня выдвинул и депутат Дмитрий Сергин. Он заявил, что неэтично проводить стрелковые соревнования там, где в прошлом расстреливали людей, и предложил перенести спорткомплекс в другое место.

С ним начал спорить Владимир Крицкий: «По этому проекту все процедуры пройдены, вплоть до археологических исследований. Почему строится именно на этом месте? Потому что рядом есть биатлонный центр «Динамо», это логично для прокладки лыжных трасс. Зачем заводить градостроительный вопрос в область политики?»

Вице-мэр Екатеринбурга по капстроительству Алексей Бирюлин подтвердил, что участок на Московском тракте прошел две археологические экспертизы, и специалисты не нашли захоронений. «Сейчас там проходит третья – независимая – экспертиза. Нужно подождать ее результатов, поэтому нужно отложить вопрос», – вступил в дискуссию Константин Киселев. Крицкий возмутился: «Что это значит – независимая? Кто ее выполняет?»

Тем не менее большинство депутатов, 27 человек, проголосовали за проект. Один выступил против, еще двое народных избранников воздержались.

Напомним, власти Свердловской области уже заказали разработку архитектурной концепции биатлонного центра за 86,6 миллионов рублей. Предполагается, что спорткомплекс займет 515 260 квадратных метров в лесном массиве на Московском тракте. Подрядчик должен будет учесть местный ландшафт и региональную специфику.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.11.19

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