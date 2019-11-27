В областном избиркоме снова появилось вакантное место

Губернатор Евгений Куйвашев объявил о начале приема предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена ИКСО с правом решающего голоса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы будут принимать в резиденции губернатора с 27 ноября по 3 декабря.

Это связано с тем, что 26 ноября избирком досрочно покинул Владимир Марышев, 1965 года рождения. В комиссии уточнили, что решение он принял «по личным причинам». В 2016 году полковник запаса Владимир Марышев был предложен в новый состав ИКСО Березовской гордумой и утвержден губернатором.

Напомним, не так давно областной избирком также покинул представитель ЛДПР Владимир Корольков. Его заменил активист этой партии Антон Безденежных, который неоднократно выдвигался от ЛДПР на выборах муниципального уровня – например, в гордуму Екатеринбурга, и на конкурс за место главы Среднеуральска. Сам Владимир Корольков перешел на должность председателя Октябрьской районной избирательной комиссии.

Екатеринбург, служба информации

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