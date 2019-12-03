Цуканов напомнил губернаторам – любителям глобальных имиджевых проектов о людских нуждах

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов попросил губернаторов при формировании региональных бюджетов не слишком увлекаться «глобальными имиджевыми проектами», чтобы не забыть о каждодневных нуждах граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом полпред заявил сегодня на совете политических партий. «В некоторых регионах есть увлеченность глобальными имиджевыми проектами, но при этом забываются каждодневные проблемы, которые волнуют жителей. Поэтому по результатам соцопросов мы видим недовольство, – отметил Цуканов. – Как говорить о полетах в космос, когда нет чистой воды?»

Он перечислил вопросы, которые, по его мнению, должны быть в приоритете: это экология, расселение ветхого и аварийного жилья, образование, дороги, достойные зарплаты, здравоохранение.

Напомним, после первого чтения проекта свердловского бюджета на 2020 год выяснилось, что многие статьи расхода были урезаны по сравнению с уходящим годом. Например, по линии ЖКХ не хватает денег даже на завершение переходящих объектов, а более чем столетняя школа в Сосьве состарится еще как минимум на два года. Дефицит бюджета достиг 26 млрд рублей, а предельный объем госдолга – 100,4 млрд рублей. Как пояснил перед началом работы согласительной комиссии первый вице-губернатор Алексей Орлов, «есть поставленные губернатором глобальные задачи по Универсиаде». «Она оставит серьезное наследие, которым смогут пользоваться все жители. Главы муниципалитетов должны относиться к этому с пониманием, тем более накануне юбилея Екатеринбурга – областного центра», – заявил он 20 ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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