В облсуде вернулись к делу о взятке, заморозившей Белоярку 5 лет назад

В Свердловском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор бывшему заместителю главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко, осужденному за получение взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам подсудимый на заседании не присутствует. В августе 2019 года Асбестовский городской суд приговорил его к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и сейчас он находится в ИК-13, но участвует в процессе по видеосвязи.

Напомним, эпопея с делом Прохоренко тянется уже несколько лет. В июне 2017 года он получил девять лет строгого режима за взятку. Его обвиняли в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года, будучи муниципальным чиновником, получил от директора фирмы-подрядчика по ремонту котельных через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. В результате, по версии следствия и суда, подрядчик проложил трубы не того диаметра, и включить тепло вовремя не удалось, что привело к введению в Белоярке режима ЧС. Но затем приговор был отменен областным судом из-за нарушений УПК, а дело было направлено на новое рассмотрение другим составом суда. Летом 2019 года Прохоренко был приговорен к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.

Отметим, что его бывший непосредственный руководитель, экс-глава округа Павел Юдин, под уголовное преследование не попал. После вынесения Прохоренко первого приговора глава не только не ушел в отставку, но и участвовал в новом конкурсе, правда, победить не смог. Но в 2018 году он перешел на работу в Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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