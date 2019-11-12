Дело бывшего вице-мэра Белоярки о взятке пересмотрят в облсуде еще раз

Уголовное дело бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко, обвиняемого во взяточничестве, снова рассмотрят в Свердловском облсуде. Как говорится в материалах суда, заседание назначено на 4 декабря, судья – Андрей Калинин.

Напомним, эпопея с делом Прохоренко тянется уже несколько лет. В июне 2017 года он получил девять лет строгого режима за взятку. Как уже писал «Новый День», его обвиняли в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года, будучи муниципальным чиновником, получил от директора фирмы-подрядчика по ремонту котельных через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. . В результате чего, по версии следствия и суда, подрядчик проложил трубы не того диаметра, и включить тепло вовремя не удалось, что привело к введению в Белоярке режима ЧС. Но затем приговор был отменен областным судом из-за нарушений УПК, а дело было направлено на новое рассмотрение другим составом суда.

В августе 2019 года Асбестовский городской суд вынес экс-чиновнику новый приговор. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Прохоренко по решению суда должен выплатить штраф в размере 33 млн рублей (10-кратная сумма взятки). Помимо этого он не может занимать определенные должности в течение 2 лет. Защита подсудимого подала апелляцию в областной суд. В ожидании заседания обвиняемый находится в СИЗО.

Напомним, недавно облсуд существенно смягчил приговор другому бывшему чиновнику, экс-главе Каменска-Уральского Михаилу Астахову, также судимому за взятку. Вместо 8 лет строгого режима Астахов получил 6 лет условно – по состоянию здоровья и с учетом положительных характеристик.

Екатеринбург, Белоярский, служба информации

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