Куйвашев назначил в областной избирком юриста коммерческой организации (ФОТО)

Губернатор Евгений Куйвашев назначил членом областной избирательной комиссии с правом решающего голоса Василия Дрягина.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, Василий Дрягин имеет два высших образования. В 1984 году окончил СИНХ по специальности «Финансы и кредит», в 2002 году – УрАГС (направление подготовки – юриспруденция). В настоящее время работает юристом в ООО «АйТи Телеком», является членом Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России».

Фото с официального сайта свердловского облизбиркома

Напомним, свободное место в областном избиркоме появилось после того, как из нее по собственному желанию вышел Владимир Марышев, 1965 года рождения. В комиссии уточнили, что решение он принял «по личным причинам». В 2016 году полковник запаса Владимир Марышев был предложен в новый состав ИКСО Березовской гордумой и утвержден губернатором.

Екатеринбург, служба информации

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