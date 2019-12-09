Следком: в 2019 году в суд направлены уголовные дела в отношении 27 сотрудников СКР

В 2019 году в суды были направлены уголовные дела в отношении 27 сотрудников Следственного комитета РФ. Все они были связаны с преступлениями коррупционной направленности.

Об этом сообщается на официальном портале СК РФ. «Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного комитета является принципиальной. Следственный комитет оперативно и жестко реагирует на каждый факт коррупции, тем более, если речь идет о чистоте своих рядов. Совершивший преступление сотрудник, невзирая на чины и должности, привлекается к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством», – заявила официальный представитель СКР, полковник юстиции Светлана Петренко.

Как уже писал «Новый День», в настоящее время в Свердловской области расследуется громкое уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника СК. 1 декабря был отправлен на два месяца под домашний арест заместитель руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко. Он обвиняется в получении взятки на сумму 1,8 млн рублей. Его задержали вечером 29 ноября у магазина «Мегамарт» при получении части суммы. При этом взяткодателю не грозит уголовное дело, так как он сообщил о предстоящей взятке силовикам. Позднее в связи с этим делом генпрокурор РФ Юрий Чайка инициировал служебную проверку в отношении зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 09.12.19

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