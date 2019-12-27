Екатеринбуржцам предложили выбрать объект для благоустройства в 2021 году (СПИСОК)

В январе 2020 года в Екатеринбурге пройдет новое голосование за объект, который следует благоустроить в первую очередь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, гражданам предложат на выбор четыре объекта:

парк имени Энгельса;

летний парк «Уралмаш»;

дендропарк в границах улиц Мира, Первомайской, Академической, Софьи Ковалевской;

набережную реки Ольховки от пешеходного моста до улицы Готвальда.

Голосование пройдет в виде опроса на официальном сайте мэрии с 09:00 21 января до 09:00 30 января 2020 года. Участниками могут стать все желающие. При этом можно выбрать не более одного объекта. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет включена в муниципальную программу по благоустройству на 2021 год.

Отметим, что с реализацией этой программы у мэрии далеко не всегда все получается. Проблемой этого года стал выбранный горожанами сквер у оперного театра. Реконструкция сквера началась еще в прошлом сезоне, к 3 декабря все должно было быть готово, но этого не произошло. Сквер стал головной болью властей. Но в конце концов с его приемкой решили не затягивать до следующего года – подрядчик будет сдавать работу завтра, 28 декабря. При этом накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что расчеты по затянувшемуся благоустройству около оперного театра будут только в марте. «Никто не будет платить за плохо сделанную работу», – заявил он.

Екатеринбург, служба информации

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