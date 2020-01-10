У желающих стать депутатом заксо от ЕР осталось два дня

В понедельник, 13 января, свердловское отделение «Единой России» заканчивает прием документов от желающих поучаствовать в праймериз этой партии по довыборам в заксобрание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, в выходные офис не работает. Таким образом, потенциальные кандидаты могут заявить о себе либо сегодня, либо в понедельник до конца рабочего дня.

Напомним, первым кандидатом на праймериз стал глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк. Он занимает должность мэра Ивделя с 2000 года. Градоначальник известен также тем, что является ответственным за сохранение и увеличение численности народа манси на севере. Также документы подали предприниматели Василий Седельников и Лариса Зарамышева.

Дебаты зарегистрированных участников пройдут 25 января, сами праймериз назначены на 2 февраля. Довыборы пройдут в мае. Они понадобились в связи со смертью депутата заксо по Краснотурьинскому округу Анатолия Сухова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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