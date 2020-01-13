Очередей за вакантным креслом в заксо не наблюдается

Желающих побороться за свободное место в заксобрании по-прежнему немного, хотя до конца приема документов на праймериз в «Единой России» осталось только четыре часа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе партии, претендентов по-прежнему трое. Первым стал глава Ивдельского городского округа Петр Соколюк. Он занимает должность мэра Ивделя с 2000 года. Также документы подали предприниматели Василий Седельников и Лариса Зарамышева.

Дебаты зарегистрированных участников пройдут 25 января, сами праймериз назначены на 2 февраля. Довыборы пройдут в мае. Они понадобились в связи со смертью депутата заксо по Краснотурьинскому округу Анатолия Сухова.

Между тем загадочное правило «проклятого пятидесятого», давно подмеченное свердловскими журналистами, продолжает работать. Сегодня стало известно, что скоро депутатский мандат сложит эсер Андрей Жуковский – он окончательно перебирается из Екатеринбурга в Омск, поближе к своему другу Александру Буркову. Таким образом, депутатов заксо по-прежнему будет 49.

Краснотурьинск, служба информации

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