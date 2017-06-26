Вместо Носова – актер! – Самые крутые слухи недели

Из очередного выпуска «Самых крутых слухов недели» читатели смогут узнать – почему предвыборный штаб Куйвашева перестал собираться, для кого участие в выборах Ройзмана станет «проверкой на верность», почему Носова заменили актером и многое другое, не менее интересное.

Что-то пошло не так: предвыборный штаб Куйвашева не собирался с мая

Любопытные вести приходят из резиденции врио губернатора. Предвыборный штаб кандидата от власти вот уже полтора месяца существует как будто в воздухе – за все это время не было ни общих заседаний, ни «мозговых штурмов» для ведения избирательной кампании. Такое затишье выглядит странным, говорят наблюдатели, ведь перед штабом стоит задача обеспечить победу Евгения Куйвашева в первом туре с результатом чуть более 50% голосов. Надежда на административный ресурс может не оправдаться, а «запасных ходов» в резиденции, похоже, не продумали. Как тут не вспомнить о заминке с социологическим исследованием, на которое в мае не могли найти деньги. Вероятно, организационные трудности преследуют штаб губернатора и по сей день.

Участие Ройзмана в выборах станет проверкой верности команды Куйвашева

Состоявшаяся регистрация Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы вносит новую интригу в избирательную кампанию. «Куйвашев поставил четкую задачу для своей команды – не допустить Ройзмана до выборов. Подтверждение тому – скандал в региональном «Яблоке» и поспешный организованный сбор подписей муниципальных депутатов. Но если в конце июля выяснится, что мэр Екатеринбурга все-таки прошел муниципальный фильтр, это будет расцениваться как предательство со стороны кого-то из членов команды Куйвашева. В этом случае неизбежно последуют репрессии для сотрудников резиденции», – рассказывают слухмейкеры.

Добавим, что на прошлой неделе в паблик просочились «секретные материалы» о прохождении кандидатами муниципального фильтра. Документ примечателен тем, что «обещает» Ройзману 150 подписей депутатов при необходимых 126. Эксперты разошлись во мнениях, насколько можно верить источнику информации и кому была выгодна утечка таких сведений.

Вместо Сергея Носова партия «антикоррупционеров» взяла на выборы актера из детективных сериалов

Партия «Народ против коррупции», которая выдвинула кандидатом в губернаторы актера Виктора Костромина, испытывает жесточайший кадровый голод. Как рассказал NDNews.ru источник в партии, до недавнего времени там надеялись выдвинуть на губернаторских выборах мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, и даже делали в дружественных себе СМИ публикации на эту тему. Сам Сергей Носов, который состоит в Генсовете партии «Единая Россия», отказался связываться с партией наотрез. Теперь «Народ против коррупции» выдвинул кандидатом в губернаторы актера из детективных сериалов – Виктора Костромина. Региональное отделение от этого в шоке: Костромин совершенно не известен в регионе.

Нижние Серги станут новой горячей точкой на карте Свердловской области

Одной из самых горячих точек на предстоящих в сентябре выборах могут стать Нижние Серги. Здесь гражданам предстоит голосовать сразу на трех выборах: губернаторских, в думу Нижнесергинского муниципального района и городскую думу Нижних Серег. Активную деятельность в Нижних Сергах разворачивают уже два кандидата в губернаторы: эсер Дмитрий Ионин и жириновец Игорь Торощин. Причем первого в городе не любят. Дмитрий Ионин начинал свою политическую карьеру как депутат Нижнесергинской районной думы, но появлялся там крайне редко. Жители еще с давних пор обижены на Ионина: «Зачем избирался в нашу думу, раз работать здесь все равно не собирался?», и это вряд ли будет способствовать его популярности в этом районе.

Член Политсовета «Единой России» Анжелика Виноградова уклонилась от налогов на 69 млн.рублей?

Ни один сезон подачи налоговых деклараций о доходах не обходится без скандалов. Как рассказывают слухмейкеры, представители администрации президента РФ, сотрудники управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генеральной прокуратуры РФ,

Следственного комитета РФ, силовых ведомств обсуждают уклонение от налогов на крупную сумму – 69 млн. рублей.

Дополнительно поднят вопрос о возможной волоките по данному вопросу руководства Свердловской УФНС, и ранее возбужденному уголовному делу в отношении одного из руководителей Свердловского Росреестра Людмилы Осиповой, перешедшей впоследствии на работу в Правительство Свердловской области. Уголовное дело напрямую связано с Виноградовой. Тянущееся с 2014 года расследование Следственным комитетом Свердловской области вызвало большие вопросы. Дело дважды было возвращено из суда на доследование и не завершено до сих пор.

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Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

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