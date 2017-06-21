«Секретные материалы» по муниципальному фильтру утекли в паблик

В интернет-пространство утекли сведения, которые, возможно, содержат подробную информацию о ходе сбора подписей за кандидатов в губернаторы в свердловских муниципалитетах. Наблюдатели гадают, насколько достоверны опубликованные цифры и кому выгодна эта утечка, если она действительно произошла из резиденции врио губернатора.

Как передает корреспондент NDNews.ru, табличка с цифрами была опубликована в телеграм-канале «Мысли Тунгусова», который предположительно ведет один из уральских журналистов. В нем содержится информация по организованному сбору подписей муниципальных депутатов по состоянию на прошлую неделю, а также сводные таблицы по каждому кандидату. Согласно «персональным» таблицам, за Евгения Куйвашева собрано (или должно быть собрано) 600 подписей, за Алексея Парфенова (КПРФ) – 135, за Игоря Торощина (ЛДПР) и Дмитрия Ионина (СР) – по 136, Дмитрия Сергина (РППС) – 138, Константина Киселева («Зеленые») – 133, за Евгения Ройзмана – 150.

Наблюдатели расходятся во мнениях, можно ли считать эти данные достоверными, а если да – то была ли «утечка» преднамеренной. Ряд источников предполагают, что «слив» – это попытка первого вице-губернатора Владимира Тунгусова ударить по некоторым неугодным ему подчиненным из резиденции. Другие предполагают, что это атака на самого Тунгусова со стороны его внешних врагов. Третьи – что резиденция здесь вообще ни при чем.

В частности, политолог Алексей Швайгерт считает, что ничего странного в самом по себе появлении в паблике такого документа нет. «Примерно зная, как в областной администрации устроена система передачи электронных данных, я бы не особенно удивился. Использование сотрудниками вместо служебных почтовых ящиков личных на отечественных бесплатных серверах – не самая разумная практика. Но сейчас самое интересное – даже не способ утечки, а то, какая будет реакция. Будут ли какие-то материалы в федеральных СМИ или завтра об этом забудут? И будут ли кого-то назначать виноватым? Мне кажется, увольнение кого-то – это был бы не самый продуманный шаг. Самое лучшее для администрации – сделать вид, что автор канала сам все придумал и сам все нарисовал. Потому что в противном случае это будет косвенное признание того, что подписи депутатов действительно собирались по разнарядке. Мы не знаем, кто конкретно отвечал за этот процесс, но я вас уверяю: ни один чиновник никогда персональную ответственность на себя не возьмет. Потому что если начать искать козла отпущения, то накрыть может целый пул чиновников», – считает он. Также Швайгерт отмечает, что взять эти данные на заметку в любом случае может Евгений Ройзман, чтобы доказать всю срежисированность сбора подписей.

Интернет-технолог Платон Маматов также не склонен видеть здесь внутренний конфликт. «Аппаратные игры были и будут всегда, но в данном случае – слишком рискованно», – считает он. Кроме того, по его мнению, цифра 150 возле имени Ройзмана совершенно нереальна.

«Канал, через который произошла утечка, вызывает у меня очень большие сомнения, – заявил руководитель Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин. – Надо смотреть, как реально происходит процесс сбора подписей в территориях. Хотя понятно, что кандидаты до окончания процесса будут придерживать информацию о поддержавших их депутатах. Не думаю, что это – результат каких-то внутренних интриг в резиденции. Там не так много участников процесса, чтобы они успевали плести интриги друг против друга. Скорее всего, это просто информационный шум, кто-то хочет привлечь к себе внимание. Все успокоится, когда кандидаты сдадут документы и покажут, кто и кого поддержал», – считает Анатолий Гагарин.

Добавим, что тема муниципального фильтра и раньше не сходила с новостных лент уже несколько месяцев. Во-первых, потому, что в Свердловской области эта процедура проводится впервые. Во-вторых, потому, что ни одна партия, кроме ЕР, не может пройти его самостоятельно, и сами единороссы заявляли, что готовы помочь кандидатам от других партий, так как в противном случае альтернативы Евгению Куйвашеву на выборах вообще не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.17

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