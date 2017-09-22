Слух дня: Мрачная слава противников храма-на-воде долетела до Питера – их опасаются даже в блокчейн-компаниях

Отчасти забавный, отчасти тревожный курьез приключился с лидером екатеринбургских гусаров, который был задержан у штаб-квартиры РМК за пикет против храма-на-воде. Забавно, что это касается структур, связанных с известным уральским махинатором Алексеем Калиниченко. Дело в том, что гусар Ярослав Ширшиков, по его собственному признанию, пытался устроиться руководителем пресс-службы совместного предприятия Калиниченко и местных инвесторов, специализирующемся на блокчейн-технологиях. Однако трудоустройство не состоялось. Якобы из-за антиклерикальной позиции соискателя. Осталось только уповать на высшие силы, резюмирует временно безработный: «Блокчейн. Крипта. Коучинг. Господу помолимся!»

Вместе с тем ситуация, при которой позиция против екатеринбургского храма уже в столичном Питере становится заметной, внушает легкие опасения, что снежный ком из строительства храма-на-пруду, царебожников и «Матильды» будет все больше разрастаться, несмотря на нынешнее затишье.

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

Автобусы будут объезжать улицу Стрелочников из-за строительства теплосети. / Победителями чемпионата МВД по многоборью кинологов на Урале стали полицейские из Кирова и Челябинска. / Деревня в Талицком округе рискует быть отрезанной от мира из-за аварийного моста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»