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Слух дня: Мрачная слава противников храма-на-воде долетела до Питера – их опасаются даже в блокчейн-компаниях

Слух дня: Мрачная слава противников храма-на-воде долетела до Питера – их опасаются даже в блокчейн-компаниях

Отчасти забавный, отчасти тревожный курьез приключился с лидером екатеринбургских гусаров, который был за пикет против храма-на-воде. Забавно, что это касается структур, связанных с известным . Дело в том, что , по его собственному признанию, пытался устроиться руководителем пресс-службы совместного предприятия Калиниченко и местных инвесторов, специализирующемся на блокчейн-технологиях. Однако трудоустройство не состоялось. Якобы из-за антиклерикальной позиции соискателя. Осталось только уповать на высшие силы, резюмирует временно безработный: «Блокчейн. Крипта. Коучинг. Господу помолимся!»

Вместе с тем ситуация, при которой позиция против екатеринбургского храма уже в столичном Питере становится заметной, внушает легкие опасения, что снежный ком из строительства храма-на-пруду, царебожников и «Матильды» будет все больше разрастаться, несмотря на нынешнее затишье.

Екатеринбург. Другие новости 22.09.17

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